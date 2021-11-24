Аваков та Разумков дали свідчення про незаконність санкцій РНБО

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та ексспікер Ради Дмитро Разумков назвали запровадження санкцій РНБО проти громадян України незаконними, а також визнали, що Рада безпеки приймає рішення про введення обмежувальних заходів без обговорення та вивчення причин, повідомляє Страна UA.

Їхні свідчення будуть долучені до матеріалів судового процесу щодо оскарження указу президента про набуття чинності рішення РНБО про введення санкцій.

Аваков і Разумков написали про незаконність санкцій у відповідях на запит адвоката одного з учасників списку санкцій Сеяра Куршутова (санкції РНБО проти нього було введено як проти "контрабандиста" у квітні 2021 року - Ред.).

У своїй відповіді Разумков та Аваков зазначають, що вони були присутні на засіданні РНБО 14 квітня, коли проти Куршутова вводилися санкції.

"Водночас з цим вважаю, що накладення санкцій на громадян України не узгоджується з чинним Законом України "Про санкції", - пише Разумков, про це ж у своїй відповіді говорить і Аваков.

Крім того, і Разумков, і Аваков заявляють, що на засіданні РНБО 14 квітня жодних доказів провини Сеяра Куршутова не було представлено. Також не було обговорення причин введення проти нього обмежувальних заходів. Рішення про введення санкцій було ухвалено разом щодо всіх осіб, внесених до списку, підготовленого СБУ. При цьому жодної інформації про те, які дії цих громадян можна розцінювати як контрабанду, не було. Також Разумков і Аваков припускають, що запровадження санкцій проти Куршутова могло мати політичний характер.

При цьому ексспікер та колишній глава МВС пишуть про те, що інформація, яка обговорювалася на засіданні РНБО під час ухвалення згаданого рішення, не є державною таємницею і не є такою, що підлягає обмеженню до неї доступу.

Зазначимо, що це перший прецедент, коли учасники засідань РНБО надали свідчення в рамках судового процесу щодо оскарження указу президента.