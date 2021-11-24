ФХУ дискваліфікувала "Донбас" та "Краматорськ"
Дисциплінарний комітет Федерації хокею України ухвалив рішення про зняття "Донбасу" і "Краматорська" з розіграшу чемпіонату України, повідомляє УНІАН.
Відповідна заява розміщена на офіційному сайті ФХУ.
Організація запровадила санкції, тому що дані клуби тричі випускали на лід хокеїстів, яких дискваліфікувала Федерація. Нагадаємо, що "Донбас" і "Краматорськ" відкликали своїх гравців зі збірної України.
Після цього ФХУ заявила, що хокеїсти не мають права виходити на лід в усіх офіційних змаганнях під її егідою до тих пір, поки розглядатиметься відкрите провадження у справі зриву підготовки національних збірних до чемпіонатів світу-2022 в дивізіоні 1В.
Скандал у збірній України перед турніром
- Спочатку до складу збірної України на турнір увійшли 22 хокеїсти. Однак ХК "Донбас" відкликав з команди сімох гравців.
- Свій вчинок президент "Донбасу" Борис Колесніков пояснив так: "Керівництво "Донбасу" та інших клубів не вважають Федерацію хокею України якоюсь законною організацією, і вони мають право це робити. Це зграя шахраїв. Ми не будемо взаємодіяти з приватними лавочками".
- Замість сімох гравців "Донбасу" були викликані гравці з російськими паспортами, які планують прийняти українське громадянство. Це захисники Єгор Мажуга, Михайло Рибалко та Андрій Алексєєв, нападники Єгор Кузьменко, Антон Рубан, Олександр Павленко та Андрій Смирнов.
- Стало відомо, що "Донбас" розірвав угоду з найкращим бомбардиром плей-оф УХЛ 2020/21 Віталієм Лялькою, який відмовився повертатися зі збірної.