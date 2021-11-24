ФХУ дискваліфікувала "Донбас" та "Краматорськ"

Дисциплінарний комітет Федерації хокею України ухвалив рішення про зняття "Донбасу" і "Краматорська" з розіграшу чемпіонату України, повідомляє УНІАН.

Відповідна заява розміщена на офіційному сайті ФХУ.

Організація запровадила санкції, тому що дані клуби тричі випускали на лід хокеїстів, яких дискваліфікувала Федерація. Нагадаємо, що "Донбас" і "Краматорськ" відкликали своїх гравців зі збірної України.

Після цього ФХУ заявила, що хокеїсти не мають права виходити на лід в усіх офіційних змаганнях під її егідою до тих пір, поки розглядатиметься відкрите провадження у справі зриву підготовки національних збірних до чемпіонатів світу-2022 в дивізіоні 1В.

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