QR-коди з антивакцинаторів плакатів ведуть на сайт "Єдиної Росії"

На сьогоднішньому мітингу антивакцинаторів у центрі Києва деякі учасники тримали у руках плакати з QR-кодом, який веде на сайт Єдиної Росії. Про це повідомляють у соцмережах.

"Це фото із сьогоднішнього маршу антивакцинаторів у Києві. Люди з плакатами та українськими прапорами виступають проти QR-кодів, тому що вони не тварини. Я не знаю хто друкував ці плакати. Але якщо просканувати коди, то вас заведе на сайт Єдиної Росії. І це не жарт", - пише користувач Facebook Остап Говда.

Журналісти перевірили цю інформацію та підтвердили, що QR-коди справді ведуть на сайт партії "Єдина Росія".