В Україні скоротили термін дії жовтого COVID-сертифікату

В Україні термін дії жовтого COVID-сертифікату скоротили вчетверо — зі 120 до 30 днів. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко на засіданні Кабміну, повідомляє Новое время.

«Змінено термін дії жовтого COVID-сертифікату, який підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів» , — пояснив він.

Жовтий сертифікат можна згенерувати в Україні після отримання першої дози вакцини від коронавірусу. Після повного курсу імунізації українці одержують зелений COVID-сертифікат.