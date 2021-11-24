"Батіг" для антиприщепників та скасування санкцій РНБО: що прийняв Кабмін

Кабмін 24 листопада розпочався традиційно з коронавірусної теми. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував виплати по тисячі гривень за вакцинацію та закликав українців поспішити з щепленням, пише Людмила Ксенз, Страна UA.

Для тих, кому не допоможе "пряник", анонсували "батіг". З 9 грудня набуде чинності розширений список МОЗ про обов'язкову вакцинацію. У ньому – працівники соціальної сфери, сфери реабілітації та захисту дітей, стратегічних державних підприємств (таких, як "Укрпошта" та "Укрзалізниця"). Тих, що не отримають бодай однієї дози, будуть усувати від роботи без збереження зарплати.

Що ще ухвалив Кабмін 24 листопада

Скасування санкцій

Кабмін запропонував РНБО виключити зі списку санкцій Сергія Вергеля та Сергія Зайця, депутатів ВР Автономної республіки Крим 6-го скликання. Поправку буде винесено на розгляд РНБО.

У пояснювальній записці МЗС посилається на набрання чинності постановами Шостого апеляційного адміністративного суду (від 8 та 29 червня цього року відповідно). Тобто, просто кажучи, підсанкційні громадяни оскаржили указ президента в суді.

Штрафи за порушення з електроенергії та тепла

Кабмін погодив законопроект, що прописує посилення держконтролю за підприємствами.

Зокрема, пропонується внести зміни до Адмінкодексу зі штрафів за порушення правил експлуатації електростанцій та тепломереж, їх технічного стану, ремонтів та ін.

За перше порушення покарання залишається незмінним – попередження або символічний штраф (1-5 неоподатковуваних мінімумів, тобто 17-85 гривень). За повторне порушення протягом року буде штраф у 10-20 неоподатковуваних мінімумів.

Такий самий штраф передбачено за невиконання вимог контролерів. За повторне порушення за цією статтею – штраф 20-50 неоподатковуваних мінімумів.

Контролюватиме ситуацію на ринку електроенергії центральний орган виконавчої влади в галузі електроенергетики, а по теплу – такий самий у сфері теплопостачання.

Пільги для ветеранів

Для ветеранів війни та учасників бойових дій розробили нові пільги. Кабмін затвердив законопроект, який прописує право на психологічну реабілітацію та освіту, розробку державних та регіональних програм соцзахисту ветеранів, а також додаткові гарантії щодо працевлаштування. Так, учасникам бойових дій платитимуть як мінімальну допомогу з безробіття 80% від їхньої середньої зарплати. Також їм надано цільову підтримку на розвиток підприємницької діяльності, навчання тощо.

Наприклад, послугами психологічної реабілітації наступного року може скористатися близько 5,3 тисяч громадян, а пройти професійну адаптацію – близько 3,2 тисяч. Фінансування програми до 2024 року складе понад 100 млн. на рік.

Втім, Мінфін цей проект жорстко розкритикував. У відомстві зазначили, що соціальні пільги надаються виключно сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням їхнього середньомісячного доходу. Також в Україні не передбачено жодних переваг для окремих категорій громадян щодо допомоги з безробіття. Плюс незрозумілі джерела покриття додаткових витрат. Тому Мінфін запропонував цей проект ґрунтовно доопрацювати.

Робота для журналістів

Для журналістів державних та комунальних ЗМІ та інформагентств прописали нове формулювання визначення трудового стажу. Вона необхідна розрахунку щомісячних надбавок за вислугу років. У чинному законодавстві зазначено, що документом, що підтверджує стаж журналіста, є трудова книжка.

У новому формулюванні у постанові Кабміну (його подав міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко) додали ще й відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб. При цьому сама трудова книжка втрачає ключове значення – її можна подавати, а можна й ні. Головне – щоб роботодавець сплачував податки.

Військова співпраця з Румунією

Кабмін схвалив угоду з урядом Румунії щодо військово-технічного співробітництва. Документ було підписано ще у вересні минулого року у Бухаресті.

Військово-технічне співробітництво передбачає закупівлю озброєння та військової техніки в рамках спільних проектів та провадження на замовлення однієї зі сторін, ремонт та модернізацію озброєння, продаж ліцензій з оборонки, загальні конструкторські розробки, обмін досвідом та ін. Також прописано створення українсько-румунської комісії з військово -технічного співробітництва.

Нові правила ЗНО

Кабмін ухвалив новий порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

У ньому, зокрема, прописали, що учасники ЗНО не мають права використовувати у пункті проведення тестування засоби зв'язку та пристрої зчитування та обробки інформації, спілкуватися з іншими учасниками ЗНО. За порушення роботу можуть скасувати.

Також було прописано порядок організації тестування, повноваження Міносвіти, Центру оцінювання якості утворень, регіональних підрозділів.

Зміст програм з ЗНО має бути доступним для ознайомлення не пізніше, ніж за 18 місяців до тестування.

Електрику пустять через митницю

Кабмін затвердив документ, який передбачає запровадження митних декларацій за "неспеціальне відхилення електроенергії" . Йдеться про міждержавні перетікання.

"Оскільки наша система з'єднана з російською та білоруською, перетоки є завжди. Диспетчер у разі потреби може "позичити" електроенергію, а потім повернути її", – розповіло джерело видання на енергоринку.

Але тепер ці перетікання доведеться декларувати і сплачувати з них податки.

Гроші для авіаперевізників

Кабмін затвердив порядок відшкодування витрат авіаперевізникам на період обмежувальних заходів щодо коронавірусу.

Фінансування – 104 млн. грн. Але фінансових розрахунків – чому саме така сума – не надано. Мінінфраструктури розподілить кошти між перевізниками протягом 10 днів після подання заявок. Але, як зазначили у Мінфіні, не передбачено, що робити, якщо загальна потреба у коштах буде вищою, ніж загальне фінансування.

Також допомогу від держави отримає аеропорт "Бориспіль". На збільшення статутного капіталу пустять 200 млн.

200 млн дадуть і державному авіапідприємству "Україна" (забезпечує перельоти перших осіб країни та делегацій). Гроші підуть на оновлення парку спецтехніки, капремонт гелікоптера МІ-8, модернізацію літака А-319 та ін.

Вкажуть квартири та цінники

Кабмін погодив зміни до порядку ведення Держреєстру з нерухомості. Зокрема, вестиметься автоматична перевірка власників та об'єктів по всіх інших реєстрах, у тому числі щодо заставного майна, реєстру актів цивільного стану, реєстру платників податків та ін.

Також, крім інформації про об'єкт нерухомості, додадуть дані щодо вартості. Таким чином, дані у держреєстрі нерухомості стануть максимально повними – аж до цінника.

Мільйони на "Феофанію"

Медустанови Держуправління справами, зокрема, "Феофанія" та Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини отримають кошти на закупівлю обладнання для екстреної допомоги, радіохірургії, діагностики.

Усього виділять майже 87 млн гривень. На них закуплять системи для мамографії, хірургічний інструмент для трансплантології, електрохірургічний блок, відеоендоскоп та ін.

Причому гроші на елітні лікарні дасть НСЗУ – фактично за рахунок інших медустанов. Цим фактом уже обурилися у профспілках. Але глава МОЗ Ляшко заявив, що у "Феофанії" лікуються всі українці, а кошти на обладнання їй давно не виділяли. За дивним збігом обставин під час прямого включення профспілок із незручними питаннями раптом зник звук. В результаті їх обурення так і залишилися поза увагою.

Донорів візьмуть на облік

Кабмін своєю ухвалою запустив створення Національного реєстру донорів крові. Зокрема, прописали можливість збирання та зберігання інформації на всіх донорів, а також формування списку осіб, які не можуть бути донорами.

Порядок та функціонування такого реєстру визначає Кабмін, а його розпорядником буде НСЗУ. Як зазначено в пояснювальній записці, нововведення мають підвищити якість та безпеку донорської крові.

Окремою постановою Кабмін погодив форму посвідчення та нагрудного знака "Почесний донор України" та порядок їх видачі. Видати їх у наступному році заплановано 1238 донорів. А на забезпечення витрат із бюджету запросили майже 268 тисяч гривень.

Кисневі станції на 800 млн. грн.

Кабмін схвалив проект із закупівлі кисневих станцій для ковідних лікарень.

Як зазначено в записці пояснення, установка кисневих концентраторів збільшує навантаження на електромережі лікарень, і виводить їх з ладу. Але не уточнюється, з яких причин були перебої з електрикою – локальне навантаження мережі чи відключення електроенергії на рівні обленерго.

На кисневих станціях передбачено фінансування у 800 млн грн, яке надаватиметься у формі регіональних субвенцій. Розподілити їх планується до 31 грудня цього року.