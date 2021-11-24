У Північній Кореї чоловіка засудили до розстрілу за серіал "Гра в кальмара"

У Північній Кореї чоловіка засудили до розстрілу за те, що він завіз до країни південнокорейський серіал "Гра в Кальмара" на USB-накопичувачах та SD-картах. Школяру, який купив USB-накопичувач із серіалом, дали довічне ув'язнення, повідомляє Дзеркало тижня.

Ще шестеро людей, які переглянули серіал у Північній Кореї, отримали по п'ять років каторжних робіт. Вчителі та адміністратори школи були звільнені. Їх можуть заслати на роботу у віддалені шахти.

"Все почалося минулого тижня, коли учень середньої школи таємно купив флешку з південнокорейською драмою "Гра в кальмара" і подивився її з одним зі своїх найкращих друзів у класі. ﻿ Друг розповів декільком іншим учням, які зацікавилися, і вони поділилися з ними флешкою" , - сказало джерело. ﻿

Урядові цензори отримали наведення, та дітей заарештували.

Зазначимо, володіння, перегляд чи розповсюдження фільму "Гра в Кальмара" у Північній Кореї заборонено законом.