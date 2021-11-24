Дорогий газ загнав цукрові заводи у збитки

У жовтні цього року імпорт цукру збільшився на 65,7%, до $179 млн. Одночасно експорт зменшився на 53,4%, до $3,75 млн. У вересні падіння продажів за кордон становило 97,2%. Такі показники зовнішньої торгівлі цукром пов'язані з "аномальним подорожчанням" газу, повідомляє UBR.

У зв'язку з цим представники галузі вже звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Бізнес просить чиновників передбачити у держбюджеті на 2022 рік дотації виробникам цукру обсягом 150 грн на тонну. Сума розраховуватиметься пропорційно до обсягу проданої сировини.

"Така програма дозволить агропідприємствам не лише збільшувати обсяги площ під цукровим буряком, а й виведе із тіні виробників" , - зазначили промисловці.

Також вони закликали уряд знайти можливості для здешевлення цін на природний газ для виробників цукру. Так, заводам знадобиться щонайменше 300 млн куб. м. ресурсу.

"Через зростання цін на блакитне паливо частина підприємств не може організувати виробництво, а сільгоспвиробники, які вклали в це кошти, зазнають значних збитків" , - наголосили представники бізнесу у зверненні до прем'єра.

Торік повноцінно працювало 29 із 33 заводів. 2021-го більшість підприємств зазнали збитків через подорожчання енергоносіїв.

У зв'язку із скороченням рентабельності до мінімуму в Україні постійно скорочуються посівні площі під цукровим буряком – 206 тис. га на даному етапі.