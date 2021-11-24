Потепління до +8°С удень: прогноз погоди на 25 листопада

У другій половині тижня в Україні стане трохи тепліше, і навіть уночі мороз буде не таким сильним. Опадів при цьому поки що не очікується – по всій Україні за прогнозом буде сухо та ясно з невеликою хмарністю.

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Отже, у четвер, 25 листопада, у всіх центральних, північних, східних, а також у більшості західних та половині південних областей очікується температура 2-6°С вдень і від -7°С на сході до 2°С вночі. У Хмельницькій, Миколаївській областях, а також у Криму буде трохи тепліше – близько 5-7°С вдень та від -4°С до 1°С вночі. І найтепліше буде у Львівській та Одеській областях – там обіцяють 6-8°С вдень і від -4°С до -1°С вночі.

Опадів 25 листопада не очікується ніде країною. На всій території буде ясно і сухо з невеликою хмарністю. На сході, у центрі та на півдні очікується вітер близько 7-18 км/год у середньому, на Одещині можливі шквали до 22 км/год. На півночі та заході країни вітер буде сильнішим – 11-22 км/год. І в Криму буде найменш вітряно – близько 4-11 км/год.

У столиці України, Києві, 25 листопада очікується температура повітря від 0°С до 5°С протягом дня, вітер 14-18 км/год і легка хмарність.