Кандидат у канцлери ФРН Шольц повідомив про формування правлячої коаліції

Кандидат у канцлери Олаф Шольц заявив, що правляча коаліція у ФРН сформована, коаліційну угоду буде схвалено партіями протягом 10 днів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Коаліція із СДПН, "зелених" та ВДП сформована. Ми зробимо все, щоб усі три партії схвалили цю коаліційну угоду в найближчі 10 днів", - сказав Шольц у середу журналістам у Берліні.

Угода формується силами трьох партій за підсумками парламентських виборів 26 вересня. Передбачається, що лідер СДПН Шольц буде новим канцлером ФРН.