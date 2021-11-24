НКРЕКУ оштрафувала Полтаваобленерго на півмільйона гривень

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКУ) на засіданні 24 листопада ухвалила рішення збільшити штраф для АТ "Полтаваобленерго" вдвічі, до 510 тис. грн, повідомляє UBR.

Це пов'язано з порушенням прав споживачів.

Голова НКРЕКУ Валерій Тарасюк, який ініціював збільшення штрафу, заявив, що "вже давно не чув про такі порушення з боку ліцензіатів". Йдеться про порушення термінів надання послуг із приєднання споживачів, заміну типового договору та складання неправомірних актів про порушення з боку населення.