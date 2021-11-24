Новинський розповів, чому вирішив дати 30 мільйонів на заставу Труханова

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський заявив, що вніс 30 мільйонів гривень застави за міського голову Одеси Геннадія Труханова, тому що у них "давня історія дружби", повідомляє Ділова столиця.

"Це я вніс заставу. Коли в суді було озвучене рішення про запобіжний захід, я зателефонував і запропонував Геннадію Леонідовичу свої послуги. Він не відмовився.

Я з 2014-го завжди намагаюсь допомагати в таких ситуація і справах, в яких мені здається є домішки політичного переслідуваня…

З Трухановим у нас давня історія дружби, ми разом були ще у Раді 7 скликання. Тому у мене мотивація тільки дружня", — заявив Новинський.

За словами Новинського, у нього немає в Одесі ніяких бізнес-інтересів.

Він також додав, що також допомагав у подібних справах Михайлу Чечетову і Олені Лукаш.

Нагадаємо, 11 жовтня Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору в арешті мера Одеси Геннадія Труханова та призначив заставу в 30,2 мільйона гривень. Суддя ВАКС Оксана Олійник також поклала на мера Одеси низку обов’язків, зокрема утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та здати закордонні паспорти.

17 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила це рішення без змін.

24 листопада стало відомо, що Труханов вніс 30 мільйонів гривень застави, призначеної ВАКС.