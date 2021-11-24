Валютний ринок середи: підсумки дня

У середу котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку досягли рівня 27 гривень.

Імпортери, які поспішали купити валюту та сплатити контракти вже сьогодні (завтра міжбанк працюватиме за схемою ТОМ через День Подяки в США) не особливо звертали увагу на ціни. У першій половині дня Національному банку вдалося загальмувати зростання: регулятор вийшов з інтервенцією за методом «вибору кращої ціни» і, продавши від 30 до 40 млн доларів, збив ажіотаж, що наростає. Але після обіду до імпортерів приєдналися спекулянти, що відчуввали запах легких грошей. Вони розігнали котирування до 26,99 гривень на купівлі та 27,03 гривень на продажу.

Закрили торги середи на 13 копійок на купівлі та на 12 копійок на продажу вище, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,80/26,92 (купівля/продаж).

Сьогодні торги відкрилися ще ширше, ніж у вівторок: спред на відкритті становив 12 копійок. Національний банк був присутній на торгах із першої хвилини. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 26,90 гривень пройшла за ціною 26,90 гривень. Вже о 10-й ранку котирування подолали рівень 26,90 гривень, який учора так завзято захищав Національний банк, і пішли вище. Близько 10:30 регулятор з'явився на ринку: він вирішив поміняти тактику і провів інтервенцію за методом вибору кращої ціни, закриваючи найдорожчі заявки на покупку. На якийсь час це допомогло: зростання припинилося і котирування повернулися до рівня 26,90 гривень. Однак після обіду на ринок вийшли покупці, які запізнилися до ранкової торгівлі, готові брати майже за будь-яку ціну. Зростання продовжилося, котирування досягли 26,99 гривень на купівлі, а спекулянти підвищили ціну пропозиції до 27,03 гривень. Остання угода відбулася за ціною 26,99 гривень. Національний банк після обіду так і не з'явився.

Котирування закриття торгів – 26,98/27,00 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на третину порівняно з вівторком і склав 214,7 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,926 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,926 гривень. Офіційний курс долара на 25 листопада я встановлений на позначці 26,9273 гривень за долар, зростання на 6,69 копійок.

я встановлений на позначці 26,9273 гривень за долар, зростання на 6,69 копійок. Офіційний курс євро на 25 листопада я встановлений на позначці 30,1734 гривень за євро, зниження на 6,20 копійок.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва сьогодні відслідковував найменші зміни настрою на міжбанківському валютному ринку та кілька разів протягом дня змінював напрямок тренду. Вранці готівковий долар продавали за 26,93-26,95 гривень. До 11-ї години цінник підняли до 26,98-27,00 гривень: брати дорожче оптові покупці навідріз відмовилися. Потім відразу після виходу НБУ з інтервенцією долар подешевшав до 26,95-26,96 гривень. Після обіду, коли стало очевидно, що зростання на міжбанку триває, готівка теж пішла вгору і надвечір досягла 27,05 гривень на продажу.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1201 долар. Сьогодні, ненадовго затримавшись на позначці 1,1230, євро продовжив падіння і встановив новий річний мінімум - 1,1184, що на 39 пунктів нижче за попередній. Американський долар продовжує зростати проти всіх провідних світових валют. Число американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, минулого тижня впало до найнижчого рівня з 1969 року, що вказує на сталий розвиток економіки наприкінці року, відзначений глобальним дефіцитом товарів та пандемією COVID-19. Готівковий євро , який роздирається в різні боки падінням на FOREX і зростанням готівкового долара в Україні, протягом усього дня продавали у вузькому діапазоні 30,28-30,33 гривень.

Усі спроби російського рубля відновитися до американського долара не дають успіху. Ось і сьогодні він спочатку виріс до 74,10, а надвечір знову впав до 75 рублів за долар. Готівковий карбованець у столиці подорожчав на 2 копійки, т.к. гривня падає ще швидше: сьогодні її продавали по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів.