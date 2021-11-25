Марки яких автобрендів найчастіше пишуть помилково

Всупереч очікуванням, що найчастіше неправильне написання буде стосуватись екзотичних марок, або тих, які пишуться не так як звучать, ситуація виявилась трохи іншою, повідомляє 24 Канал.

Британські експерти з'ясували, назви яких автомобільних брендів найчастіше пишуть з помилками. Потрапили у дослідження не тільки екзотичні, а і відомі автомобільні марки.

Лідером стала корейська Hyundai, назва якої виявилася особливо складною для користувачів мережі. У назві Hyundai користувачі помиляються приблизно по 605 тисяч разів на місяць, йдеться у дослідженні.

На другому місці розташувалася італійська Lamborghini - 365 тисяч помилок щомісяця. Користувачі регулярно опускають то одну, то дві літери.

Замикає трійку нескладний, на перший погляд, італійський бренд - Ferrari, який у мережі нерідко пишуть без подвійної r. Усього помилок налічується до 123 тисяч на місяць.

Японська Suzuki посіла сьоме місце з кількома варіантами невірних написань - 78,8 тисяч помилок щомісяця.

За ім'ям Bugatti - 12 місце. З ним не можуть впоратися до 45,5 тисяч людей на місяць.

Недалеко пішов Volkswagen з 42,9 тисяч помилок і популярними варіантами Volswagen і Volwagen.

Нарешті, 20 рядок дістався Porsche: німецьку марку часто називають невірно, допускаючи по 19,5 тисяч неправильних написань за місяць.