У Печерському райсуді заявили, що справу відправив "нах*р" не суддя
У Печерському суді спростували чутки про те, що суддя написав у рішення суду "відправити нах*р". В установі кажуть, що це результат втручання сторонніх осіб до Реєстру судових рішень, повідомляє Ділова столиця.
Про це розповіла помічниця судді Олега Білоцерківця Ангеліна Ахромєєва.
"Наявна в Єдиному реєстрі судових рішень зазначена ухвала не відповідає оригіналу судового рішення та волевиявленню судді Білоцерківця О. А.", — пояснила Ахромєєва.
Вона також повідомила, що "
поява тексту постанови, яка поширена у ЗМІ, може бути пов'язана з втручанням сторонніх осіб у комп'ютерні автоматизовані системи, у зв'язку з чим Печерський районний суд Києва звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою".
Хто втрутився в реєстр судових рішень і вніс у текст ненормативне слово — належить розібратися поліції.