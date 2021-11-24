Волкер назвав п'ять загроз Путіна для Європи та України
Загроза військового вторгнення Росії до України – це лише частина проблем, які Кремль може створити Європі. Москва може завдати енергетичного удару по Євросоюзу або розпалити нову "гарячу точку" на континенті. Про це пише у статті колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, повідомляє Сьогодні.
За його словами, президент РФ Володимир Путін займається різнобічною ескалацією загроз у Європі. Схід Європи він вважає своєю сферою впливу, особливо на тлі "роздробленості та слабкості в Європі".
За його словами, тепер Захід не має виходу і доведеться "твердо стояти перед обличчям російської агресії". Волкер назвав п'ять погроз, із якими може зіткнутися Європа:
- Скорочення постачання газу до Європи напередодні зими, щоб дати зрозуміти Брюсселю, що європейські санкції загрожують теплу у будинках їхніх громадян.
- Використання Білорусі для просування мігрантів до Європейського Союзу.
- Розміщення військ та важкої бронетехніки в Україні та навколо неї, особливо в Білорусі, у Криму та на Донбасі.
- Новий конфлікт на Балканах, розпалюючи сербський націоналізм, включаючи кроки до можливого розпаду Боснії та Герцеговини та підриву незалежності Чорногорії.
- Витиснення впливу США та Євросоюзу на Південному Кавказі.
Україні у найбільшій небезпеці
При цьому найбільша загроза іде для України через скупчення військ поблизу кордонів – військовий напад може розпочатися в дуже короткі терміни.
"Росія фактично взяла під контроль Білорусь, а це означає, що Путін тепер може загрожувати Україні як із півночі, так і зі сходу", – пише Волкер.
Він назвав одну із найсприятливіших дат для нападу Росії на Україну – 8 грудня виповнюється 30 років з моменту розпаду Радянського Союзу, що Путін називав величезною трагедією 20-го століття. Також військова напруга відбувається у зв'язку з відходом Меркель з політики, спробами Заходу зірвати запуск "Північного потоку – 2", виборами у Франції у квітні, виведенням військ США з Афганістану.
"Ніщо з цього не означає, що Росія беззастережно прихильна до нового вторгнення в Україну. Швидше, Путін шукає поступок і жестів деескалації з боку України та Заходу в обмін на рішення не вторгатися. Але той факт, що він зібрав необхідні сили, означає, що рішуча відповідь Заходу необхідна, щоб продемонструвати, що такий крок буде занадто дорогим для Росії", – резюмував американський дипломат.