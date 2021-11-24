Волкер назвав п'ять загроз Путіна для Європи та України

Загроза військового вторгнення Росії до України – це лише частина проблем, які Кремль може створити Європі. Москва може завдати енергетичного удару по Євросоюзу або розпалити нову "гарячу точку" на континенті. Про це пише у статті колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, повідомляє Сьогодні.

За його словами, президент РФ Володимир Путін займається різнобічною ескалацією загроз у Європі. Схід Європи він вважає своєю сферою впливу, особливо на тлі "роздробленості та слабкості в Європі".

За його словами, тепер Захід не має виходу і доведеться "твердо стояти перед обличчям російської агресії". Волкер назвав п'ять погроз, із якими може зіткнутися Європа:

Скорочення постачання газу до Європи напередодні зими, щоб дати зрозуміти Брюсселю, що європейські санкції загрожують теплу у будинках їхніх громадян. Використання Білорусі для просування мігрантів до Європейського Союзу. Розміщення військ та важкої бронетехніки в Україні та навколо неї, особливо в Білорусі, у Криму та на Донбасі. Новий конфлікт на Балканах, розпалюючи сербський націоналізм, включаючи кроки до можливого розпаду Боснії та Герцеговини та підриву незалежності Чорногорії. Витиснення впливу США та Євросоюзу на Південному Кавказі.

Україні у найбільшій небезпеці

При цьому найбільша загроза іде для України через скупчення військ поблизу кордонів – військовий напад може розпочатися в дуже короткі терміни.

"Росія фактично взяла під контроль Білорусь, а це означає, що Путін тепер може загрожувати Україні як із півночі, так і зі сходу", – пише Волкер.

Він назвав одну із найсприятливіших дат для нападу Росії на Україну – 8 грудня виповнюється 30 років з моменту розпаду Радянського Союзу, що Путін називав величезною трагедією 20-го століття. Також військова напруга відбувається у зв'язку з відходом Меркель з політики, спробами Заходу зірвати запуск "Північного потоку – 2", виборами у Франції у квітні, виведенням військ США з Афганістану.