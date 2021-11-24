МВФ оприлюднив новий меморандум з Україною

Україна в межах оновленого меморандуму економічної та фінансової політики з Міжнародним валютним фондом за програмою stand by має намір до кінця листопада ухвалити держбюджет-2022 із дефіцитом до 3,5% ВВП, законом скасувати послаблення критеріїв відбору представників держави до наглядових рад держбанків і прийняти плани наступності для цих наглядових рад із зазначенням термінів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідні структурні маяки за програмою містяться у меморандумі, який МВФ оприлюднив на своєму сайті у середу.

Згідно з ним, до кінця грудня цього року буде завершено та оприлюднено аудит коштів COVID-фонду; Нацбанк за погодженням із Фондом схвалить план дій із зазначенням термінів підвищення професійних можливостей банківського нагляду, а Офіс генпрокурора оприлюднить піврічний звіт про результати кримінальних розглядів щодо колишніх власників, менеджерів та пов'язаних осіб збанкрутілих із 2014 року банків. У цьому звіті мають бути зазначені агреговані дані про кількість осіб, щодо яких було здійснено розслідування та яких було засуджено, а також розмір штрафів та відшкодування збитків.

Потім до кінця січня Кабінет Міністрів затвердить дорожню карту, в якій буде викладено кроки, необхідні для виведення ПриватБанку та Ощадбанку на ринок для часткової або повної приватизації та залучення авторитетних міжнародних інвесторів.

Наступним за часом структурним маяком зазначено оприлюднення до кінця лютого 2022 року комплексного стратегічного документа та плану дій щодо повернення активів збанкрутілих банків.

У меморандумі Україна також узяла зобов'язання до кінця березня наступного року внести поправки до закону про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), щоб покращити процедури відбору її посадових осіб, посилити її здатність регулювати оргдіяльність і встановити механізми підзвітності керівництва.

До цього самого терміну намічено розробити та надати всім постачальникам газу базу даних споживачів з усією інформацією, необхідною новому постачальнику для виставлення рахунків домогосподарствам.

Нарешті, до кінця квітня Україна має завершити разову перевірку доброчесності чинних членів Вищої ради юстиції (ВРЮ) Радою з етики відповідно до положень нового закону про ВРЮ, а ще через місяць призначити наглядову раду "Енергоатому" з більшістю незалежних членів, обраних у межах прозорої та надійної процедури.

Згідно з оприлюдненими документами, оновлена програма, яку МВФ продовжив із грудня цього до кінця червня наступного року, передбачає ще два перегляди, за підсумками яких Україна може отримати третій та четвертий транші – відповідно SDR500 (майже $700 млн) та SDR1,1 млрд.

Голова місії МВФ в Україні Іванна Владкова-Голлар уточнила журналістам на брифінгу в середу, що передбачається, що місія стосовно другого перегляду програми працюватиме у лютому, аналізуючи виконання показників на кінець 2021 року, й у разі успіху рада директорів про виділення третього траншу відбудеться у березні.

Як повідомлялося, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд, відразу виділивши перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд. Було намічено чотири перегляди виконання умов програми для виділення решти чотирьох траншів. Однак обумовлений графік було порушено, а фінансування тривалий час призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань.

Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення другого траншу у розмірі SDR500 ($699 млн) 22 листопада цього року.