Новий німецький уряд підтримуватиме Україну на шляху до членства в Євросоюзі
Нова коаліція, сформована в Німеччині шляхом об'єднання трьох партій, що лідирують, заявила готовність відстоювати членство України у складі Європейського Союзу. За цим слідує поглиблене партнерство у сфері енергоносіїв, а також сприяння з боку німецьких партерів у збереженні територіальної цілісності нашої країни, повідомляє Обозреватель.
Новий уряд переконано йтиме шляхом "Східного партнерства".
"Такі держави, як Україна, Молдова та Грузія, які прагнуть членства в ЄС, повинні отримати можливість наближатися до цього результату шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки", – вказано в опублікованій заяві лідерів коаліції.
У документі також описано амбітні перспективи угод з Україною, підписаних у сфері енергогалузей.
"Переконані, що ми з Україною досягнемо вагомих результатів щодо відновлюваної енергії, виробництва "зеленого" водню, енергоефективності та скорочення викидів CO2", – резюмували депутати Бундестагу.