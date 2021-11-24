Новий німецький уряд підтримуватиме Україну на шляху до членства в Євросоюзі

Нова коаліція, сформована в Німеччині шляхом об'єднання трьох партій, що лідирують, заявила готовність відстоювати членство України у складі Європейського Союзу. За цим слідує поглиблене партнерство у сфері енергоносіїв, а також сприяння з боку німецьких партерів у збереженні територіальної цілісності нашої країни, повідомляє Обозреватель.

Новий уряд переконано йтиме шляхом "Східного партнерства".

"Такі держави, як Україна, Молдова та Грузія, які прагнуть членства в ЄС, повинні отримати можливість наближатися до цього результату шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки" , – вказано в опублікованій заяві лідерів коаліції.

У документі також описано амбітні перспективи угод з Україною, підписаних у сфері енергогалузей.