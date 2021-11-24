Новий уряд ФРН легалізує канабіс

Нова правляча коаліція у ФРН, до складу якої увійшли соціал-демократи, «зелені» та вільні демократи, планує легалізувати рекреаційне вживання канабісу. Про це стало відомо із оприлюдненого тексту коаліційної угоди, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з документом, уряд запровадить контрольований розподіл каннабісу серед дорослих німців через сертифіковані магазини. На думку представників коаліції, таким чином вдасться контролювати якість марихуани, що продається, а також захистити неповнолітніх.

Уточнюється, що ефективність цього проекту буде оцінена через чотири роки і закон буде переглянуто відповідно до його соціальних наслідків. При цьому в коаліції планується підвищити поінформованість неповнолітніх та вагітних жінок щодо споживання марихуани, нікотину та алкоголю, щоб захистити від небажаних наслідків.