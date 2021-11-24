Україна зобов'язалася до кінця року вакцинувати щонайменше 17 млн осіб

Україна зобов'язалася до кінця року вакцинувати щонайменше 17 млн осіб

Українська влада націлена до кінця 2021 року довести рівень вакцинації від Covid-19 в Україні щонайменше до 17 млн осіб, повідомляє UBR.

Це прописано у новому меморандумі з Міжнародним валютним фондом у рамках програми stand-by.

У свою чергу, МВФ відзначив низький рівень вакцинації в країні. І це – один із ризиків для якнайшвидшого відновлення економіки України. За останніми даними МОЗ, з початку вакцинальної кампанії щеплено понад 13 млн осіб (щонайменше один раз), з яких дві дози отримали вже понад 10,2 млн осіб.

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