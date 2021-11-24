Україна зобов'язалася до кінця року вакцинувати щонайменше 17 млн осіб

Українська влада націлена до кінця 2021 року довести рівень вакцинації від Covid-19 в Україні щонайменше до 17 млн осіб, повідомляє UBR.

Це прописано у новому меморандумі з Міжнародним валютним фондом у рамках програми stand-by.

У свою чергу, МВФ відзначив низький рівень вакцинації в країні. І це – один із ризиків для якнайшвидшого відновлення економіки України. За останніми даними МОЗ, з початку вакцинальної кампанії щеплено понад 13 млн осіб (щонайменше один раз), з яких дві дози отримали вже понад 10,2 млн осіб.