ПриватБанк та Ощадбанк до кінця року приймуть дорожні картки для приватизації

Державні Приватбанк та Ощадбанк (обидва – Київ) у співпраці з Мінфіном до кінця 2021 року ухвалять дорожні карти, які опишуть необхідні кроки для їх повної чи часткової приватизації, йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику України з МВФ середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що в цих документах також будуть зазначені необхідні поправки до законодавства, які можуть бути потрібними для виконання зазначених варіантів продажу, та інші кроки для залучення авторитетних міжнародних інвесторів,

Це зобов'язання є новим структурним маяком програм і має бути виконано до кінця січня 2022 року.

Крім того, з метою поліпшення управління в держбанках планується ухвалити до кінця листопада 2021 року поправки до законодавства, що скасовують пом'якшення критеріїв відбору представників держави до наглядових рад держбанків і залучити міжнародного авторитетного радника для проведення оцінки роботи кожної наглядової ради держбанку в 2021 році.

Очікується, що основні висновки радника будуть опубліковані в червні 2022 року разом із діями Кабінету міністрів щодо усунення зауважень, включно з перешкодами, що знаходяться поза контролем наглядової ради та впливають на ефективність її роботи.

Також новим структурним маяком зазначено ухвалення до кінця листопада 2021 року планів наступності із зазначенням термінів для кожної наглядової ради держбанку відповідно до їх затверджених стратегій на 2021–2024 роки.

Крім цього, Україна підтримуватиме ринкову винагороду членів наглядових рад держбанків і щокварталу контролюватиме за допомогою Ради з фінансової стабільності виконання планів зі скорочення прострочених кредитів із зазначенням термінів, які також як і раніше підлягатимуть щорічній оцінці в рамках процесу нагляду та оцінки НБУ.

"Усі додаткові рішення, які зможуть впливати на частку держави в банківському секторі (включно, але не обмежуючись, придбанням корпоративних прав державними органами та державними підприємствами, наприклад, "Укрпоштою"), ухвалюватимуться лише у разі їх відповідності до загальної стратегії держави щодо зменшення участі та контролю держави у банківському секторі, за умови виділення банківських послуг в окрему юридичну особу, яка відповідатиме найкращим міжнародним практикам, включно з жорсткими вимогами щодо надання ліцензії (такі як пруденційна перевірка акціонерів)", – йдеться також у меморандумі.

У ньому нагадується, що затверджені у серпні 2020 року Принципи стратегічного реформування державного банківського сектора передбачають скорочення участі держави з поточних 50,4% чистих активів до 25% до 2025 року.

Згідно з меморандумом, для посилення нагляду за державними банками та з метою підготовки до роздержавлення буде покращено професійну спроможність наглядового підрозділу у департаменті фінансової політики Мінфіну, якому доручено управління участю у капіталі держбанків.