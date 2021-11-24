У Британії спалахнула потужна пожежа на заводі пластмаси, чути вибухи
У місті Хессл у Британії у середу, 24 листопада, спалахнула пожежа на заводі з виробництва пластмаси. Людей із найближчих будинків довелося евакуювати, повідомляє Обозреватель.
У мережі також з'явилися відео інциденту. На них видно величезні клуби диму та вогню, а також чути вибухи.
Про постраждалих і жертв поки не повідомляється.
Рятувальники розіслали місцевим жителям повідомлення з проханням тримати двері та вікна зачиненими через шкідливе задимлення району.