Ювілей Єрмака святкували на держдачі в Карпатах, а гостей возили гелікоптерами ДСНС

Президент Володимир Зеленський та Офіс президента святкували день народження Андрія Єрмака на державній дачі, використовуючи гелікоптери ДСНС для доставляння людей до резиденції в Карпатах, повідомляє Українська правда.

За інформацією джерел редакції у політичних колах президент Володимир Зеленський та керівник його офісу Андрій Єрмак у п'ятницю вдень залишили Банкову ще до закінчення робочого дня і полетіли в Карпати до державної резиденції президента України Синьогора, де у неділю Андрій Єрмак має відсвяткувати ювілей - 50 років.

Згідно з даними публічних онлайн радарів президентський борт із Києва не прилітав на відміну від президента.

Натомість за допомогою онлайн радару вдалося встановити, що у п'ятницю вранці 19 листопада з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер який має стосунок до групи "Приват" Ігоря Коломойського. Борт майже одразу повернувся до Києва.Чи був президент Зеленський або керівник його офісу Єрмак на борту наразі не вдалося ані підтвердити, ані спростувати.

Згодом розслідувачі УП знайшли докази, що 21 листопада, у день народження Єрмака та в день Гідності та Свободи близько 10 ранку Зеленський і Єрмак з'являються на Інститутській у Києві, о 12 президент нагороджує воїнів, а вже о першій гвинтокрил ДСНС злітає з бази рятувальників у Козині і за дві години здійснює посадку в Івано-Франківську.

За джерелами "Української правди", серед гостей на святі були заступник керівника Офісу Андрій Татаров та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

УП надіслала запити з одним питанням: На яких підставах авіацію спеціального призначення було задіяно для святкування дня народження Андрія Єрмака? Бо скільки державному бюджету коштувало чотирьох денне святкування у державній резиденції, перельоти на гелікоптері на відстань у 700 кілометрів, закриття готеля на час святкування, транспортування співробітників управління державної охорони та співробітників державного управління справами після цього матеріалу президент Зеленський має розповісти вже суспільству особисто.

Гелікоптер ДСНС здійснив посадку в аеропорту Бориспіль майже о четвертій годині дня. Таким чином президент і керівник його офісу могли дістатися на роботу на Банкову близько п'ятої години вечора. А це означає що Зеленський під час такої гострої внутрішньої і зовнішньої ситуації літав у гори на дачу на чотири дні.