В Україну потрапив новий підвид штаму Дельта

В Україні знайшли новий варіант COVID-штаму Дельта – AY.4.2. Випадок зафіксовано у Дніпрі, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Інституту молекулярної біології та генетики. Зазначається, що такий варіант штаму британці вважають заразнішим.

"Вперше в Україні зафіксовано появу штаму Дельта AY.4.2 – у Дніпрі" , – йдеться у повідомленні.

Скільки людей заразилося ним, не уточнюється.

AY.4.2 був виявлений у Великій Британії цього літа. На думку британських учених, він є більш контагіозним (заразним) серед усіх інших варіантів COVID-19.

Також в інституті додали, що загалом "індійський" штам та його мутації набагато заразніші у порівнянні з "уханьським" чи "британським".