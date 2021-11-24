В Україну потрапив новий підвид штаму Дельта
В Україні знайшли новий варіант COVID-штаму Дельта – AY.4.2. Випадок зафіксовано у Дніпрі, повідомляє Обозреватель.
Про це йдеться на Facebook-сторінці Інституту молекулярної біології та генетики. Зазначається, що такий варіант штаму британці вважають заразнішим.
"Вперше в Україні зафіксовано появу штаму Дельта AY.4.2 – у Дніпрі", – йдеться у повідомленні.
Скільки людей заразилося ним, не уточнюється.
AY.4.2 був виявлений у Великій Британії цього літа. На думку британських учених, він є більш контагіозним (заразним) серед усіх інших варіантів COVID-19.
Також в інституті додали, що загалом "індійський" штам та його мутації набагато заразніші у порівнянні з "уханьським" чи "британським".