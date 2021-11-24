Вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років: Байден зробив заяву

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зробив заяву з приводу вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років, повідомляє УНІАН.

Заява розміщена на сайті Білого дому.

"Кожного листопада ми урочисто вшановуємо і віддаємо належне мільйонам невинних українців, які страждали і вмирали під час Голодомору у 1932-1933 роках. Чоловіки, жінки і діти, які втратили свої життя під час цього голоду, були жертвами жорсткої політики та умисних дій режиму Йосипа Сталіна" , - наголосив Байден.

Президент США підкреслив, що цього місяця, під час вшанування людей, чиї життя було відібрано, треба взяти на себе нові зобов'язання з втілення постійної роботи, спрямованої на попередження таких трагедій у майбутньому.

Також Байден зазначив, що треба підтримати тих, хто сьогодні страждає від ярма тиранії.