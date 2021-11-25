Коаліція ФРН має намір відмовитися від вугільної генерації до 2030 року

Новий уряд ФРН в складі соціал-демократів, "Зелених" і "Вільних демократів" закріпило мету щодо відмови Німеччини від вугільної генерації до 2030 року, на 8 років раніше, ніж планувалося. Про це йдеться в представленому в середу коаліційній угоді, яке партії мають схвалити протягом 10 днів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Разом з тим, як зазначається, Німеччина до 2030 року має намір задовольняти 80% потреб електроенергії шляхом відновлюваних джерел. Раніше цільовий показник на кінець десятиліття складав 65%.

Зокрема, потужності сонячних електростанцій планується довести до 200 ГВт, офшорних вітроелектростанцій – до 30 ГВт, тоді як потужності електролізерів для виробництва "зеленого" водню мають становити 10 ГВт до 2030 року.

Крім того, новий уряд ФРН має на меті "мати на дорогах країни 15 млн електромобілів" до кінця десятиліття.