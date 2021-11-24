Іран відмовляється обговорювати виплату компенсацій за збитий літак МАУ

Іран відмовився від проведення зустрічі для переговорів стосовно виплати репарацій за збиття літака "Міжнародних авіаліній України" у січні 2020 року, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, висловлюємо глибоке розчарування тим, що Ісламська Республіка Іран не прийняла наші численні пропозиції зустрітися 22 листопада 2021 року для проведення переговорів щодо репарацій за збиття рейсу PS752" , - наголошується у заяві.

Зокрема, чотири країни нагадують, що Іран повинен виконати міжнародно-правове зобов’язання щодо здійснення репарацій групі держав у повному обсязі, і повторно закликають до добросовісних переговорів і їх проведення до кінця цього року.

"Ми продовжуватимемо бути солідарними з сім’ями та близькими жертв PS752 у їхній глибокій втраті та стражданнях. Вони можуть бути впевнені, що Координаційна група залишиться єдиною у своїй цілі притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за цю трагедію" , - сказано у заяві.