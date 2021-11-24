Санкції проти "Північного потоку-2" намагаються виключити із оборонного бюджету США

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила домогтися в конгресі того, щоб виключити санкції проти газопроводу «Північний потік-2» (СП-2) з оборонного бюджету Сполучених Штатів, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією видання Foreign Policy, держсекретар США Ентоні Блінкен та інші високопосадовці адміністрації Байдена минулого тижня особисто зверталися по телефону до деяких американських конгресменів із закликом до скасування поправок до оборонного бюджету, які передбачають санкції проти компаній, що беруть участь у проекті.

Видання зазначає, що, зокрема, таким чином адміністрація США намагається запобігти запровадженню санкцій проти задіяних у проекті компаній із ФРН. Такий крок «викликав гнів із боку республіканців у конгресі».