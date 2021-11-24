На дорогах України почне працювати ще 10 камер автофіксації

З 26 листопада на дорогах України розпочнуть роботу ще 10 камер фіксації порушення правил дорожнього руху, повідомляє Ділова столиця.

Про це написав у своєму Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"З 26 листопада на автомобільних дорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі" , — написав він.

Розташування приладів контролю "КАСКАД":

Запоріжжя:

вул. Немировича-Данченка, 73, напрямок приладу — вул. Лермонтова;

Львів:

просп. Святого Іоанна Павла II, 35, напрямок приладу — просп. Червоної Калини;

вул. Княгині Ольги, 100-К, напрямок приладу — вул. Володимира Великого;

Тернопіль:

просп. Степана Бандери, 90, напрямок — вул. Євгена Коновальця;

Донецька область:

на 36 км+492 автодороги Н-20, напрямок – м. Костянтинівка;

Миколаївська область:

на 139 км+684 автодороги М-14, напрямок — с. Костянтинівка;

на 200 км+036 автодороги Н-24 напрямок — м. Миколаїв;

Рівненська область:

на 394 км+318 автодороги М-06, напрямок – м. Львів;

на 328 км+826 автодороги М-06 напрямок – м. Київ;

Харківська область:

на 49 км +934 автодороги Р-46, напрямок — вул. Шевченка м. Богодухів;

Таким чином, з 26 листопада автоматично фіксуватимуть правопорушення 246 приладів, розташованих у 24 містах та 15 областях.