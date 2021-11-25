У Великобританії неіснуючі компанії отримали мільйони доларів

Кредити у Великій Британії були надані недіючим або новим компаніям, позики видавалися як коронавірусна допомога. Загалом близько 130 мільйонів фунтів стерлінгів отримали сумнівні малі підприємства, повідомляє Лента.Ру.

Наприклад, компанія одного з найбагатших фінансистів Великобританії Джона Беквіта отримала субсидію на 3,7 мільйонів фунтів, хоча фірма давно не функціонує. Також позика у розмірі 4,7 мільйона фунтів була надана компанії, заснованій лише за два дні до отримання коштів. Мільйон фунтів отримала фірма, яка не працювала до початку пандемії, а потім була добровільно ліквідована менш як через рік.

Департамент бізнесу, енергетики та промислової стратегії, який займається видачею екстрених позик зазначив, що «продовжує припиняти шахрайство і не потерпить тих, хто намагається обдурити британського платника податків» . Серед позичальників виявлено близько 60 компаній, що не діють.

Фірми, які постраждали від пандемії, з річним доходом до 45 мільйонів фунтів стерлінгів мали право подавати заявки на позики. Вони повинні були довести, що отримували більше половини свого доходу від продажу товарів чи послуг, перш ніж пандемія та економічна криза вдарила за їхніми показниками. Проте, як свідчить дослідження Bloomberg, понад 85 компаній існували лише кілька тижнів чи кілька місяців, як отримали кредити.