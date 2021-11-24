РФ стягує до кордону з Україною танки та артилерію - розслідування CIT

Група журналістів Conflict Intelligence Team (CIT) у своєму розслідуванні підтвердила факти стягування Росією військової техніки до кордонів України.﻿ Журналістське розслідування оприлюднене на сайті CIT, повідомляє Ділова столиця.

"Слід зазначити, що крім військ до кордону України, мабуть, звозять і техніку, причому в кількості, що насторожує, яку лише з натяжкою можна спробувати пояснити переозброєнням діючих частин" , — зазначають розслідувачі.

Зазначається, що масштаб зосередження сил дорівнює показникам весняного загострення. За словами журналістів, техніка накопичується повільніше, ніж у квітні. Однак такі темпи дозволять Росії накопичити біля кордону достатні ресурси для вторгнення на початку 2022 року. Саме такий термін ймовірного наступу назвав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Журналісти змогли встановити приналежність техніки завдяки фото із соціальних мереж, відео з TikTok та сервісу GdeVagon, який за номерами вагонів з технікою показує станцію відправлення та станцію призначення.

Так, до 4-ї танкової дивізії на кордоні додалися як мінімум інші формування 1-ї танкової армії, а також окремі частини 49-ї та 58-ї армій Південного військового округу.

У с. Валуйки Білгородської області (23 км від кордону з Україною) зафіксовано ешелони БМП-3 та БТР-82. У Ставропольському краї та окупованому Криму з'явилася техніка 34-ї окремої мотострілецької бригади та 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії, а також ешелон із танками Т-72Б3. Ешелон слідує на станцію Айвазовська. На сході Криму відзначені 49-а та 58-а армії.

Найбільш показовим є розміщення військової техніки на полігоні "Погоново" у Воронезькій області. У районі залізничної станції Маслівка у передмісті Воронежа біля колій стоять БМП-2, самохідні артилерійські установки "Мста-С" та танки Т-80У. Останні стоять на озброєнні 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії, чия техніка раніше цієї осені була помічена в районі Курська. 19 листопада на станції Мічурінськ-Воронезький зняли ешелон з боєприпасами, машинами хімічної розвідки РХМ-6 і важкою вогнеметною системою "Сонцепек". На думку дослідників, ешелон міг перевозити техніку 20 полку РХБЗ, який також входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії.