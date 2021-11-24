NASA оцінило співпрацю з РФ після знищення супутника

NASA оцінило співпрацю з РФ після знищення супутника

Голова Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон оцінив перспективи американського співробітництва з Росією щодо Міжнародної космічної станції (МКС) після проведення тесту протисупутникової зброї, повідомляє Лента.Ру.

"Він сказав, що випробування не матимуть негативного впливу на перспективи співпраці з Росією, що триває, на МКС", - наголошується в матеріалі SpaceNews.

NASA продовжує обговорювати з Роскосмосом майбутнє орбітальної станції у довгостроковій перспективі та перехресні польоти до неї на російських «Союзах» та кораблях США. Діалог на тему співпраці планується під час візиту Нельсона до Москви, але точна дата зустрічі наразі невідома.

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