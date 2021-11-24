Канада планує збільшити військову допомогу Україні - ЗМІ

Канада, як і низка інших країн НАТО розглядає варіанти військової допомоги Україні у разі нападу на нашу країну Росії. У планах навіть перекидання канадських винищувачів CF-18, повідомляє Сьогодні.

За даними двох джерел канадської газети The Globe and Mail, нещодавно призначена на посаду міністра національної оборони Канади Аніта Ананд розглядає можливість зміцнення військового контингенту в Україні, що перебуває тут у рамках військових навчань. Один із варіантів – направлення кількох сотень канадських військовослужбовців.

Ще один варіант – перекидання до нашої країни з Румунії канадських винищувачів CF-18 і навіть направлення до Чорного моря бойового корабля Військово-морських сил Канади.