Канада планує збільшити військову допомогу Україні - ЗМІ
Канада, як і низка інших країн НАТО розглядає варіанти військової допомоги Україні у разі нападу на нашу країну Росії. У планах навіть перекидання канадських винищувачів CF-18, повідомляє Сьогодні.
За даними двох джерел канадської газети The Globe and Mail, нещодавно призначена на посаду міністра національної оборони Канади Аніта Ананд розглядає можливість зміцнення військового контингенту в Україні, що перебуває тут у рамках військових навчань. Один із варіантів – направлення кількох сотень канадських військовослужбовців.
Ще один варіант – перекидання до нашої країни з Румунії канадських винищувачів CF-18 і навіть направлення до Чорного моря бойового корабля Військово-морських сил Канади.
"Будь-яке підкріплення означатиме сигнал Путіну, який підняв тривогу вдруге цього року, зосередивши свої війська та техніку поблизу кордонів з Україною. Відео, розміщені в інтернеті, показують, як тисячі одиниць бойової зброї – включаючи танки, бронетранспортери та реактивні системи залпового вогню – переміщуються у бік України з баз постійної дислокації в інших частинах Росії" , – йдеться у статті.