У Кремлі назвали умову нападу на Україну

У Кремлі заявили, що Російська Федерація нападе на Україну, якщо вона приєднається до НАТО.﻿﻿ Про це сказав радник Кремля, голова правління Ради із закордонних справ Росії Федір Лук’янов, повідомляє УНІАН.

У матеріалі Telegraf зазначається, що це зрозуміле пояснення того, чому РФ займається збільшенням своєї військової присутності на кордонах з Україною.

При цьому радник Кремля попередив про "новий конфлікт", який виникне за умови розширення НАТО на схід.