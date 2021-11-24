У Кремлі назвали умову нападу на Україну
У Кремлі заявили, що Російська Федерація нападе на Україну, якщо вона приєднається до НАТО. Про це сказав радник Кремля, голова правління Ради із закордонних справ Росії Федір Лук’янов, повідомляє УНІАН.
У матеріалі Telegraf зазначається, що це зрозуміле пояснення того, чому РФ займається збільшенням своєї військової присутності на кордонах з Україною.
При цьому радник Кремля попередив про "новий конфлікт", який виникне за умови розширення НАТО на схід.
"Росії доведеться змінити систему і провести нові червоні лінії", - сказав Лук’янов.