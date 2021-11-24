Глава ЦРУ обговорював у Москві випадки "гаванського синдрому"

Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс під час візиту до Москви в листопаді попередив, що Росія може зіткнутися з наслідками, якщо американські спецслужби визнають її відповідальною за «гаванський синдром» у американських дипломатів, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією видання Washington Post (WP) із посиланням на джерела, Бернс обговорив це питання з керівництвом ФСБ та СЗР. Глава ЦРУ заявив їм, що змушувати дипломатів США та їх членів сім'ї страждати від серйозного пошкодження мозку та інших хворобливих станів виходить «за межі прийнятної поведінки для професійних розвідслужб».

При цьому директор ЦРУ не погрожував Москві безпосередньо і не звинуватив її в якихось діях проти дипломатів США.