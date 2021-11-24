В ОБСЄ вважають ситуацію на Донбасі вкрай нестабільною

Ситуація у сфері безпеки на Донбасі вздовж лінії зіткнення вкрай нестабільна. З такою оцінкою виступив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ, посол Мікко Кіннунен після чергової зустрічі Контактної групи на рівні глав делегацій, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

СММ ОБСЄ повідомляє про пошкодження житлових будинків і об'єктів інфраструктури, нанесених важким озброєнням.

"Тупикова ситуація, пов'язана з поданням гарантій безпеки, стала серйозною проблемою для діяльності вздовж лінії зіткнення і ускладнює життя цивільного населення, а також роботу СММ" , - зазначено в повідомленні Кіннунена.

Згідно з даними місії ОБСЄ, кількість порушень режиму припинення вогню в день перевищує аналогічний показник до вступу в силу заходів щодо посилення режиму припинення вогню в липні 2020 року. За словами спецпредставника, збільшується кількість перешкод ускладнює встановлення місією фактів.

Як зазначив Кіннунен, позиції учасників політичної робочої групи залишаються незмінними, що ускладнює обмін думками щодо розробки єдиного плану дій з врегулювання ситуації. У робочій групі з безпеки учасники в основному зосередилися на питанні гарантій безпеки.

Гуманітарна робоча група обговорила звільнення осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом, пошук зниклих безвісти і можливості одночасного відкриття двох нових пунктів пропуску через лінію зіткнення в Золотому та Щасті Луганської області.