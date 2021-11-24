Війна в Ємені може стати найбільш кровопролитним конфліктом - ООН

Організація Об’єднаних Націй опублікувала звіт, згідно з яким кількість жертв війни в Ємені та її наслідків до кінця року може сягнути 377 тисяч.﻿ Про це йдеться у звіті Програми розвитку ООН (UNDP), повідомляє Укрiнформ.

«У випадку Ємена ми вважаємо, що кількість людей, які померли від різних наслідків конфлікту, насправді перевищує кількість тих, хто помер на полі бою» , - заявив очільник UNDP Ахім Штайнер, передає Al Jazeera.

До непрямих наслідків конфлікту автори звіту включили голод та супутні хвороби, а також відсутність належної медицини, екологічну та економічну кризи. Повідомляється, що за такими підрахунками більшість жертв становитимуть діти до п’яти років.

Також, згідно зі звітом, 1.3 млн людей можуть померти від наслідків конфлікту, якщо він триватиме до 2030 року, тобто стільки ж, скільки вже триває ця війна. Це може зробити війну в Ємені найбільш кровопролитним військовим конфліктом 21-го століття.

У звіті подаються також різні сценарії розвитку подій в Ємені. Зокрема, якщо війна завершиться до кінця 2021 року, Ємену все одно знадобиться ще 25 років, аби побороти крайню бідність, у якій живе значна частина населення країни.

Війна в Ємені триває з 2014 року, коли повстанський рух хуситів захопив північну частину країни, включаючи столицю Сану, після чого уряду довелося тікати. У березні 2015 року коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією ввела війська до Ємену, аби відновити легітимний уряд.

Конфлікт триває вже вісім років, наразі загинули в боях десятки тисяч людей. Ситуацію в країні ООН описує як найгіршу гуманітарну катастрофу у світі. Повідомляється, що щонайменше 15.6 мільйонів людей живуть у крайній бідності.