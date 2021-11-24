Україні не вистачає гарантій з боку НАТО – МЗС Естонії

Президент РФ, можливо, планує вторгнення в Україну, заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс. Вона зазначила, що Україні не вистачає гарантій безпеки, які є в Естонії як члена НАТО, повідомляє Deutsche Welle.

"Для нас важливо, щоб не було додаткової ескалації воєнного конфлікту, який ми спостерігаємо в Україні вже вісім років" , - заявила Ева-Марія Лійметс.

Побоювання, що президент РФ Володимир Путін, можливо, планує вторгнення в Україну, посилюються, визнала Лійметс.

"Ми маємо продовжувати підтримувати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України" , - зазначила вона.

Глава МЗС наголосила, що НАТО, членом якої є Естонія, надає її країні гарантії безпеки, яких не вистачає Україні.