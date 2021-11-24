Україні не вистачає гарантій з боку НАТО – МЗС Естонії
Президент РФ, можливо, планує вторгнення в Україну, заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс. Вона зазначила, що Україні не вистачає гарантій безпеки, які є в Естонії як члена НАТО, повідомляє Deutsche Welle.
"Для нас важливо, щоб не було додаткової ескалації воєнного конфлікту, який ми спостерігаємо в Україні вже вісім років", - заявила Ева-Марія Лійметс.
Побоювання, що президент РФ Володимир Путін, можливо, планує вторгнення в Україну, посилюються, визнала Лійметс.
"Ми маємо продовжувати підтримувати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України", - зазначила вона.
Глава МЗС наголосила, що НАТО, членом якої є Естонія, надає її країні гарантії безпеки, яких не вистачає Україні.
"Ми дуже вдячні за те, що є членами НАТО з 2004 року, і ми також дуже вдячні нашим союзникам за підтримку та відданість забезпеченню безпеки в нашому регіоні", - зазначила Ева-Марія Лійметс.