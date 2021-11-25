В Уругваї дозволили вакцинацію п'ятирічних дітей

Експертна рада з вакцин Уругваю рекомендувала почати прищеплювати від коронавірусу дітей від п'яти до 11 років. Вакцинація не матиме обов'язковий характер.﻿ Про це інформувало МОЗ Уругваю, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Неповнолітніх будуть прищеплювати препаратом американської фірми Pfizer і її німецького партнера BioNTech. Раніше в Уругваї від коронавірусу прищеплювали повнолітніх і підлітків старше 12 років.

За даними МОЗ, до теперішнього моменту в Уругваї повністю щеплені 74,54% населення. Всього в країні живуть 3,5 млн осіб. З початку пандемії в Республіці коронавірусом заразилися 398 тис.осіб, померли 6 115.