Глава ВООЗ озвучив очікування від сесії асамблеї

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус сподівається, що на спеціальній сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка пройде наступного тижня, стартує процес розробки міжнародної угоди щодо боротьби з пандеміями, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми не досягнемо всього на спеціальній сесії асамблеї, але, я сподіваюся, вона стане стартовим майданчиком для розробки міжнародної угоди" , - заявив голова ВООЗ на пресконференції.

Він назвав сесію унікальною можливістю для укладання угоди та зазначив, що "нині існує широкий консенсус щодо необхідності такого інструменту".

За словами Гебрейєсуса, хаос цієї пандемії підкреслює, що світу необхідна глобальна угода, яка встановить правила гри для забезпечення готовності до пандемій і заходів у відповідь.

Щорічна спеціальна сесія асамблеї пройде з 29 листопада до 1 грудня цього року. Питання розробки угоди щодо підготовки до пандемій та протистояння їм стане основним на засіданні.