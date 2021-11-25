Американці звинуватили Байдена у зростанні цін та дефіциті товарів

Більшість американських виборців звинувачують президента США Джо Байдена, Конгрес, корпорації та Китай у порушеннях ланцюжка поставок, які призвели до зростання цін та дефіциту товарів. Такі дані випливають з опитування Morning Consult для видання Politico, повідомляє Лента.Ру.

Так, 62 відсотки респондентів вважають, що глава держави, принаймні, частково відповідальний за проблеми з поставками, з них 38 відсотків вважають його відповідальність дуже великою. Відповідальним лідера визнали 24 відсотки, не надто відповідальним — 15 відсотків, 12 відсотків вважають, що його вина відсутня, а 10 відсотків важко відповісти.

Конгрес звинувачують 61 відсоток американців, ще 63 відсотки покладають вину на великі корпорації, а 64 відсотки на Китай.

14 листопада стало відомо, що рейтинг схвалення політики Байдена серед американців досяг нового антирекорду та опустився до мінімального значення за все його президентство. Згідно з результатами останніх опитувань, більша частина американців не схвалюють роботу чинного глави держави.