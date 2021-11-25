У МВС відзвітували про хід спецоперації на кордоні з Білоруссю

Для укріпленні кордону з Білоруссю у рамках спільної спеціальної прикордонної операції "Полісся" наряди посилено розгортають контрольні пости, повідомляє УНІАН.

24 листопада перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін та заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян проінспектували хід укріплення північного кордону країни в Київській області, неподалік від міста Чорнобиль, адже на Чорнобильську зону відчуження припадає 34 км спільного з Білоруссю державного рубежу, поінформувала пресслужба МВС.

Згідно з повідомленням, у МВС організували роботу координаційних штабів, об’єднали їхню роботу на центральному та обласних рівнях. А на районному – утворили координаційні групи управління – все, щоб керувати спецоперацією було простіше та ефективніше, а обмін інформацією відбувався миттєво.

"Ми контролюємо основні шляхи, які ведуть до кордону. Також буде здійснюватися перевірка автобусних станцій та вокзалів і проводитимемо попереджувальні заходи в прикордонних населених пунктах. Жодних штучних впливів "братських" держав на Україну не дозволимо!" , – запевнив Єнін.

Заступник міністра також повідомив, що уже зараз на кордон прибуває посилення - 8 500 військовослужбовців, про яких раніше згадував Денис Монастирський. Підрозділи МВС застосовують для патрулювання і моніторингу авіацію, безпілотники та інші технічні засоби спостереження. Також сьогодні розпочалися тактичні навчання. Відпрацьовуються усі сценарії можливої ескалації міграційної кризи у прикордонних містах та селах.

Глава Нацполіції Ігор Клименко нагадав, що бійці Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції розпочали комплекс заходів направлених на злагодженість сил для охорони громадського порядку у прикордонних з Республікою Білорусь містах та районах.