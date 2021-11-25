Стали відомі терміни виходу електрокара Xiaomi

Xiaomi збирається представити свій перший електромобіль у 2024 році, повідомляє Лента.Ру.

Аналітики вивчили представлений Xiaomi фінансовий звіт за третій квартал, зазначивши, що кількість тих, хто займається дослідженнями та розробкою нових технологій і продуктів співробітників, перевищила 13 тисяч осіб, пишуть китайські ЗМІ. Ця цифра становить 44 відсотки від загальної кількості працівників корпорації. Також із розкритих даних стало відомо, що в автомобільному підрозділі працюють понад 500 фахівців.

Згідно з даними документів, робота над створенням перших автомобілів під брендом Xiaomi розвивається за планом. Зі звіту стали відомі терміни виходу електрокарів — так, серійне виробництво машин стартує в першій половині 2024 року.

З документів для інвесторів також випливає, що витрати на НДДКР (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи) зросли на 5,7 відсотка до 3,2 мільярда юанів. Насамперед це пов'язано зі збільшенням заробітної плати співробітникам та збільшеними витратами на дослідження.

На початку осені Xiaomi офіційно зареєструвала бізнес із виробництва електрокарів. Дочірня компанія отримала назву Xiaomi EV, а її статутний капітал становив 10 мільярдів юанів (1,55 мільярда доларів).