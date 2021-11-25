Туск вважає загрозу вторгнення РФ до України дуже серйозною проблемою

Загроза російського вторгнення в Україні є серйозною проблемою. Про це заявив під час пресконференції у Варшаві лідер найбільшої опозиційної партії “Громадянська платформа” (PO), експрезидент Євроради Дональд Туск, повідомляє Укрiнформ.

"Загрозу російської агресії в Україні треба сприймати дуже серйозно" , – сказав Туск.

Політик підкреслив, що найближчим часом він має намір "активно діяти" в українському напрямку, та додав, що про деталі повідомить згодом. За словами Туска, про складну ситуацію в Україні потрібно говорити не через призму української міграції до Польщі, а в контексті безпеки в Україні.