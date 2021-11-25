Туск вважає загрозу вторгнення РФ до України дуже серйозною проблемою
Загроза російського вторгнення в Україні є серйозною проблемою. Про це заявив під час пресконференції у Варшаві лідер найбільшої опозиційної партії “Громадянська платформа” (PO), експрезидент Євроради Дональд Туск, повідомляє Укрiнформ.
"Загрозу російської агресії в Україні треба сприймати дуже серйозно", – сказав Туск.
Політик підкреслив, що найближчим часом він має намір "активно діяти" в українському напрямку, та додав, що про деталі повідомить згодом. За словами Туска, про складну ситуацію в Україні потрібно говорити не через призму української міграції до Польщі, а в контексті безпеки в Україні.
"Я б не говорив у контексті міграції. В останні роки сотні тисяч українців опинилися в Польщі, але, скоріше, не з політичних, а з економічних причин. Це не викликає якоїсь напруги, емоцій чи негативних наслідків (у Польщі – ред.). Натомість є питання безпеки", – констатував Туск.