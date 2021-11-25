У США ще хочуть виділити $50 млн на озброєння України

У США сенатори Роб Портман і Джин Шахін запропонували додатково виділити Україні по лінії Пентагону 50 млн мільйонів. Вони запропонували поправку до бюджету США на 2022 рік, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За даними Politico, сенатори запропонували поправку до військового бюджету США, яка передбачає збільшення фінансування з боку Пентагону на озброєння України з 300 млн до 350 млн доларів.﻿ Як інформує видання, 125 млн з цієї суми підуть на закупівлю озброєнь вражаючої дії для стримування агресії Росії.

Також відомо, що США ведуть переговори з європейськими союзниками про розробку нового пакету санкцій на випадок, якщо російські війська вторгнутися в Україну. Крім того, законодавці намагаються внести зміни у формулювання санкцій, щоб включити її в Закон про повноваження на національну оборону.