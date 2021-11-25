В Австрії помер чоловік після "вечірки" антивакцинаторів

В Австрії одна людина померла, ще троє перебувають у реанімації після відвідин «коронавірусних вечірок», де люди намагалися захворіти на COVID-19, повідомляє Новое время.

Як йдеться у матеріалі Independent, 55-річний чоловік відвідав одну з таких подій, коли був на півночі Італії. Він заразився коронавірусом і помер минулого тижня. Принаймні трьох інших учасників аналогічних вечірок, включаючи дитину, було госпіталізовано після зараження.

Через коронавірусні обмеження для роботи та відпочинку в Італії людям потрібні спеціальні «зелені перепустки», які свідчать, що людина щепилась або нещодавно перехворіла на COVID-19. У зв'язку з цим у країні почали влаштовувати спеціальні «коронавірусні вечірки», де люди, які не хочуть щепитися, можуть заразитися коронавірусом.