Вторгнення Росії не виключається - Україна в ОБСЄ

Українська сторона не виключає можливість прийняття рішення керівництвом РФ про повномасштабне військове вторгнення в Україну з огляду на останні дії Росії у поєднанні її з ворожою антиукраїнською риторикою.Про це поінформувала місія України при ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва у середу, 24 листопада, повідомляє Укрінформ.

"Беручи до уваги усі останні дії російської сторони у поєднанні з її ворожою риторикою щодо України та інших країн, яка проявляється на всіх рівнях, ми не виключаємо можливості прийняття російським керівництвом рішення про військове вторгнення" , - заявили в українській місії.

Українські дипломати вказали на те, що Росія розгорнула вздовж кордону з Україною без будь-яких адекватних пояснень 92 тис. військовослужбовців. При цьому, ситуація у зоні конфлікту на сході України має елементи небезпечного тренду, адже на тлі активного порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями Росія активізувала постачання озброєння та боєприпасів в ОРДЛО.

Також було вказано на те, що 15 листопада російсько-окупаційні адміністрації в Донецькій та Луганській областях розпочали підготовку "резервістів", а 22 листопада у з’єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів (АК) розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів "силових структур" і окупаційних адміністрацій. Контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Крім того, окупаційні адміністрації в ОРДЛО ініціювали пропозицію про дозвіл на офіційному рівні призивати громадян РФ для проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК.

"Ми рішуче засуджуємо такі дії російської сторони, спрямовані на залучення українців на тимчасово окупованих територіях до військової служби в її окупаційних військах. Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і не сприяють деескалації ситуації на Донбасі. Росія повинна негайно припинити цю практику" , - заявили в українській місії.

Місія України при ОБСЄ закликала Російську Федерацію "до деескалації ситуації та до конструктивного діалогу у рамках чинних механізмів підтримання міжнародного миру та безпеки, у тому числі в рамках ОБСЄ".