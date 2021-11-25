НАТО проведе навчання з кіберзахисту за повної присутності учасників

НАТО вперше з початку пандемії COVID-19 проведе щорічні навчання в галузі кіберзахисту за повної фізичної присутності учасників, заявив у середу представник військового командування альянсу в Європі генерал-майор Філіп Стюарт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

CYBER COALITION 21 - найбільше щорічне навчання НАТО з кіберзахисту, яке організовує верховне головне командування з трансформації, відбудеться з 29 листопада по 3 грудня 2021 року. У пресрелізі НАТО зазначається, що навчання "покликані покращити взаємодію в кіберпросторі, підвищити здатність Альянсу проводити операції та зробити внесок у перетворення кіберпростору НАТО".

Їхня мета полягає в тому, щоб об'єднати кіберкоаліцію командних структур НАТО, союзних держав і країн-партнерів для посилення здатності Альянсу протидіяти загрозам у кіберпросторі і тим самим підтримувати вирішення основних завдань НАТО.

У цих навчаннях перевіряються процес прийняття рішень, технічні та операційні процедури, взаємодія, а також можливості кіберзахисту НАТО та національних електронних систем.

Попри проблеми проведення багатонаціональних навчань під час пандемії COVID-19, зазначається в пресрелізі, в них візьмуть участь 30 країн НАТО та 4 держави-партнери (Швейцарія, Ірландія, Швеція та Фінляндія), а також аудиторія з державних промислових підприємств, що навчається. наукових установ та окремих національних структур кіберзахисту. Дві країни (Швейцарія та Канада) братимуть участь як спостерігачі. Загалом очікується близько 1000 учасників.

CYBER COALITION 21 дозволяє НАТО вдосконалювати можливості захисту власних мереж ІТ протягом 24 годин на добу від кібератак і в режимі реального часу обмінюватися інформацією про кіберзагрози з союзниками та партнерами, включаючи ЄС.