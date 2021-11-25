На Львівщині затримали небезпечну банду

На Львівщині правоохоронці затримали учасників угруповання, які чинили збройні розбійні напади, тортури та вбивства людей, повідомляє Корреспондент.

"Зловмисники з вогнепальною та холодною зброєю робили жорстокі напади на будинки мешканців та офісні приміщення. Вимагаючи гроші та цінності, вони зв'язували та катували постраждалих, від отриманих травм двоє з них померли" , - йдеться на порталі МВС.

Як встановила поліція, зловмисники - раніше засуджені за тяжкі злочини мешканці Львівської та Рівненської областей та міста Києва. Вони ретельно готувалися до злочинів та робили їх за затвердженим сценарієм.

Автомобілі, які використовувалися під час скоєння цих злочинів – спалювали. Крім того, вони знищували всі речові докази, які могли вивести на це угруповання.

Під час слідства оперативники та слідчі слідчого управління поліції Львівщини отримали докази причетності зловмисників до шести фактів злочинної діяльності – крадіжки, розбійні напади на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей.

Фігуранти заволоділи грошима на загальну суму понад 12 млн грн. Під час збройних нападів потерпілі зазнавали тортур, внаслідок чого двоє громадян померли.

Наразі всі підозрювані перебувають у СІЗО. Зловмисникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або довічне ув'язнення.