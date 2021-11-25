"СП-2" посилить залежність ЄС від РФ – прем'єр Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що запуск "Північного потоку-2" посилить залежність Європейського Союзу від РФ. Відповідну заяву він зробив в ході зустрічі з прем'єром Хорватії Андрієм Пленковичем в Загребі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

На думку польського політика, що Росія використовує газ як політичний козир, а також за допомогою цього трубопроводу чинить тиск на Євросоюз, включаючи Варшаву.

"Частина ЄС вже сильно залежить від російських енергоносіїв, і, якщо трубопровід почне працювати, можна зробити висновок, що ми станемо ще більш залежними" , - сказав Моравецький.

Раніше Польський прем'єр закликав Німеччину відмовитися від сертифікації запуску російського газопроводу "Північний потік-2", заявивши, що це потрібно зробити заради миру.