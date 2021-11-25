Британські вчені виявили небезпечний штам коронавірусу

Британські вчені виявили новий варіант Covid, ще більш небезпечний, ніж попередні, і стійким до вакцин, проте який не є дуже поширеним, повідомляє Українська правда.

Як пише Daily Mail﻿, британські експерти вважають, що новий варіант Covid виник у Ботсвані. Наразі відомо про 10 випадків цього штаму у трьох країнах. Він містить 32 мутації.

Британський генетик припустив, що штам міг виникнути під час тривалої інфекції у людини з ослабленим імунітетом, наприклад, у хворого на СНІД.

Доктор Том Пікок, вірусолог з коледжу Лондона, який першим помітив поширення нового штаму, описав комбінацію мутацій у варіанті як "жахливу" і назвав його "гіршим за всі інші".

Проте інші вчені заявили, що безпрецедентна кількість мутацій штаму може зробити його "нестабільним", не даючи набути широкого поширення.

Нині у Ботсвані виявлено три зараження новим штамом, в Південній Африці — шість, а також один випадок у Гонконгу.